Тело двухмесячного ребенка обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы

18:32
Фото: depositphotos/blinow61
Столичная прокуратура начала проверку после обнаружения тела двухмесячного ребенка в квартире на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По предварительной информации, 9 июня 2021 года в квартире жилого дома на улице Смирновской в городе Москве обнаружено тело двухмесячного ребенка. На момент происшествия мать находилась в квартире и вызвала скорую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что женщина злоупотребляет алкоголем. Также она воспитывает еще пятерых детей.
Сотрудникам Лефортовской межрайонной прокуратуры предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также оценить, насколько мать справлялась с родительскими обязанностями.
По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее стало известно об обнаружении на территории парка "Мечта" в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа завернутого в простыню тела новорожденного мальчика. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: