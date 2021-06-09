Тело двухмесячного ребенка обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы

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Столичная прокуратура начала проверку после обнаружения тела двухмесячного ребенка в квартире на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительной информации, 9 июня 2021 года в квартире жилого дома на улице Смирновской в городе Москве обнаружено тело двухмесячного ребенка. На момент происшествия мать находилась в квартире и вызвала скорую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что женщина злоупотребляет алкоголем. Также она воспитывает еще пятерых детей.

Сотрудникам Лефортовской межрайонной прокуратуры предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также оценить, насколько мать справлялась с родительскими обязанностями.

По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно об обнаружении на территории парка "Мечта" в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа завернутого в простыню тела новорожденного мальчика. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.