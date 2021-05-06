СК начал проверку после обнаружения трупа младенца в подмосковном парке

11:48
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
После обнаружения трупа младенца в подмосковном парке Следственный комитет организовал соответствующую проверку. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по области Ольга Врадий.
"5 мая на территории парка "Мечта" в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа обнаружено завернутое в простыню тело новорожденного младенца мужского пола. Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки", – приводит Агентство "Москва" слова Врадий.
По ее словам, следователи провели необходимый осмотр, вскоре будет назначена судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Также специалисты работают над установлением личности матери ребенка.
Ранее в Нальчике возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка.
По данным следствия, 30-летняя женщина узнала о своей беременности в сентябре 2020 года. Понимая необходимость заботы и воспитания ребенка, а также не желая вступать в конфликт с родственниками, подозреваемая предпочла скрыть факт своей беременности.
29 апреля у женщины начались схватки, из-за которых она сняла квартиру, где самостоятельно родила мальчика, после чего задушила его. Тело новорожденного она завернула в простыни и упаковала в пакет, который спрятала в кладовке своего дома.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: