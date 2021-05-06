СК начал проверку после обнаружения трупа младенца в подмосковном парке

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После обнаружения трупа младенца в подмосковном парке Следственный комитет организовал соответствующую проверку. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по области Ольга Врадий.

"5 мая на территории парка "Мечта" в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа обнаружено завернутое в простыню тело новорожденного младенца мужского пола. Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки", – приводит Агентство "Москва" слова Врадий.

По ее словам, следователи провели необходимый осмотр, вскоре будет назначена судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Также специалисты работают над установлением личности матери ребенка.

Ранее в Нальчике возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка.

По данным следствия, 30-летняя женщина узнала о своей беременности в сентябре 2020 года. Понимая необходимость заботы и воспитания ребенка, а также не желая вступать в конфликт с родственниками, подозреваемая предпочла скрыть факт своей беременности.

29 апреля у женщины начались схватки, из-за которых она сняла квартиру, где самостоятельно родила мальчика, после чего задушила его. Тело новорожденного она завернула в простыни и упаковала в пакет, который спрятала в кладовке своего дома.

