На Урале следователи обвинили мужчину в убийстве грудного сына из-за плача

16:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Управление Следственного комитета по Свердловской области обвинило местного 23-летнего жителя в убийстве грудного сына. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ребенку несколько ударов руками по голове из-за громкого плача.
Мать ребенка на момент трагедии находилась у своей знакомой, у которой должна была забрать некоторые предметы детской гигиены. Вернувшись домой, она заметила странное поведение сожителя и необычное состояние ребенка.
Забрав сына, женщина отправилась на ночь к своей сестре. Однако спустя пару часов состояние мальчика сильно ухудшилось и женщины вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка, но спасти его не удалось. По данным следствия, мальчик скончался от причиненной ему черепно-мозговой травмы.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Долго рассказывать байки сыщикам подозреваемый не стал, дал признательные показания, мотивировав свой дикий поступок тем, что он не смог смириться с мыслью, что сын его не слушался и продолжал душераздирающе кричать", – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Он отметил, что отец погибшего ребенка на данный момент задержан.
Ранее тело новорожденной девочки в пакете нашли под Челябинском. По данному факту организована проверка, которая установит причину смерти ребенка. По ее итогам следователи примут процессуальное решение.
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