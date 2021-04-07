На Урале следователи обвинили мужчину в убийстве грудного сына из-за плача

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Управление Следственного комитета по Свердловской области обвинило местного 23-летнего жителя в убийстве грудного сына. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ребенку несколько ударов руками по голове из-за громкого плача.

Мать ребенка на момент трагедии находилась у своей знакомой, у которой должна была забрать некоторые предметы детской гигиены. Вернувшись домой, она заметила странное поведение сожителя и необычное состояние ребенка.

Забрав сына, женщина отправилась на ночь к своей сестре. Однако спустя пару часов состояние мальчика сильно ухудшилось и женщины вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка, но спасти его не удалось. По данным следствия, мальчик скончался от причиненной ему черепно-мозговой травмы.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Долго рассказывать байки сыщикам подозреваемый не стал, дал признательные показания, мотивировав свой дикий поступок тем, что он не смог смириться с мыслью, что сын его не слушался и продолжал душераздирающе кричать", – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что отец погибшего ребенка на данный момент задержан.

Ранее тело новорожденной девочки в пакете нашли под Челябинском. По данному факту организована проверка, которая установит причину смерти ребенка. По ее итогам следователи примут процессуальное решение.