На мусорном полигоне в Орловской области обнаружили тело новорожденного

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На мусороперерабатывающем предприятии в Орловской области обнаружено тело младенца, следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

"По данным следствия, 23 марта 2021 года в городе Ливны на мусороперерабатывающем предприятии обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола", – говорится в сообщении.

Следователи выясняют личность матери. Ее подозревают в убийстве ребенка.

Ранее сообщалось об обнаружении детского скелета в одном и петербургских парков. Причины смерти ребенка следователям предстоит установить.