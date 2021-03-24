Скелет ребенка нашли в парке Петербурга

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Женщина обнаружила человеческие останки в парке Красносельского района Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, скелет принадлежит ребенку.

"В парке обнаружены скелетированные останки – тело ростом около 94 сантиметров. Они направлены на экспертизу для установления причин смерти", – сказал собеседник агентства.

При этом официального подтверждения данной информации нет.

Ранее сообщалось о высылке из России осужденной за убийство 4-летней девочки Гюльчехры Бобокуловой. Гражданка Узбекистана работала няней ребенка. В феврале 2016 года она убила девочку, после чего подожгла квартиру.