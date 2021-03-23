Осужденную за убийство ребенка няню вышлют из России

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Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, осужденную за убийство ребенка, вышлют из России. Об этом РИА Новости сообщили в МВД.

Депортацию оформят после окончания принудительного лечения.

Уточняется, что Бобокулова была направлена под интенсивное наблюдение в один из стационаров в январе 2017 года.

В феврале женщина, работавшая в Москве няней, убила четырехлетнюю девочку, за которой должна была следить. После этого она подожгла квартиру и вышла на улицу.

Няня ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала окружающим, пока ее не задержали у входа в метро.

Экспертиза показала, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка и поджоге.