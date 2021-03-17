Омбудсмен рассказала о детях, оставленных матерью в лесу в Москве

17:54
Фото: телеграм-канал Life Shot
Дети, которых мать бросила раздетыми на морозе в лесу в ТиНАО, в настоящее время живут в Чебоксарах с дядей, с ними все хорошо, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова.
"У дяди хорошие условия, он женат, дети попали в полноценную, хорошую семью, со всеми условиями. Я каждый день с ними общаюсь, все вопросы решаем. Дядя взял детей под предварительную опеку", – заявила детский омбудсмен.
По ее словам, дети пока не посещают учебные заведения.
"Сейчас двое старших детей находятся в больнице под наблюдением врачей, проходят реабилитацию. Мы пока их обследуем – не надо ли им дополнительного лечения. С ними все хорошо, скоро их выпишут", – сказала Федорова, добавив, что годовалый ребенок находится дома.
В феврале этого года женщина в ТиНАО совершила попытку убийства своих троих детей. По данным следователей, 33-летняя женщина бросила их в лесу на 15-градусном морозе, раздев догола. Детей удалось спасти, они были доставлены в больницу с различными степенями обморожения. Женщина также была госпитализирована.
Было возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что семья ранее в поле зрения органов опеки не попадала.
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