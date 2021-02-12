Омбудсмен рассказала о семье, где мать бросила детей раздетыми на морозе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Семья, где мать попыталась убить своих троих детей, бросив их раздетыми на 15-градусном морозе, ранее не попадала в поле зрения органов опеки, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Об этом сообщает РИА Новости.

"По предварительным данным, семья проживала в Московской области с 9 января. Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних у нас на территории семья не попадала. Мы продолжаем собирать и проверять информацию. В случившемся уже разбирается Следственный комитет города Москвы. Для нас сейчас самое главное – это здоровье детей", – заявила Мишонова.

Как сообщалось, женщина в ТиНАО совершила попытку убийства своих троих детей. По данным следователей, 33-летняя женщина бросила их в лесу на 15-градусном морозе, раздев догола. К счастью, детей спасли, они были доставлены в больницу с различными степенями обморожения. Женщина также была госпитализирована, позже специалисты проверят ее психическое здоровье.

Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, по данному факту возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает родственников детей и все обстоятельства произошедшего.