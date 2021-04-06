Тело новорожденной девочки в пакете нашли под Челябинском

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В поселке Мирном Челябинской области нашли труп новорожденной девочки, завернутый в пакет. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.

"В дневное время 5 апреля текущего года около заброшенного дома в поселке Мирном Красноармейского района в пакете обнаружено тело новорожденной девочки", – говорится в сообщении.

По данному факту организована проверка, которая установит причину смерти ребенка. По ее итогам следователи примут процессуальное решение.

"Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось об обнаружении тела новорожденного на мусорном полигоне в Орловской области. Следователи выясняют личность матери. Ее подозревают в убийстве ребенка.