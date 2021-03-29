В Волгограде женщина выбросила в мусор двух мертвых младенцев

11:46
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Жительница Волгограда, родившая двух мертвых детей и выбросившая их тела на помойку, была госпитализирована в реанимацию, рассказали РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
В облздраве пояснили, что пациентке потребовалось оперативное лечение, сейчас ее состояние стабильно.
Ранее пресс-служба СК РФ по Волгоградской области сообщала, что на свалке в Кировском районе Волгограда были обнаружены тела двух недоношенных детей.
В ведомстве пояснили, что тела были обнаружены 27 марта во время сортировки мусора для переработки в одном из отделений управления отходами. Судебно-медицинская экспертиза показала, что к моменту появления на свет оба плода были мертвы.
Следователи установили личность матери. Ей оказалась 37-летняя жительница Волгограда, которая до последнего не знала, что беременна. Женщина списывала свое состояние на набор веса и повышенную утомляемость.
Когда женщина поняла, что беременна, она не решила не обращаться к врачам и родить дома.
"Роды прошли 25 марта 2021 года по месту жительства, оба плода после рождения признаков жизни не подавали, в связи с чем мать завернула их в мешок и выкинула", – пояснили в СК.
Следователи продолжают проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось об обнаружении тела новорожденного на мусорном полигоне в Орловской области. Следователи выясняют личность матери. Ее подозревают в убийстве ребенка.
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