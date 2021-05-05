В Кабардино-Балкарии женщина скрыла беременность и убила ребенка после родов

17:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Нальчике возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
По данным следствия, 30-летняя женщина узнала о своей беременности в сентябре 2020 года. Понимая необходимость заботы и воспитания ребенка, а также не желая вступать в конфликт с родственниками, подозреваемая предпочла скрыть факт своей беременности.
29 апреля у женщины начались схватки, из-за которых она сняла квартиру, где самостоятельно родила мальчика, после чего задушила его. Тело новорожденного она завернула в простыни и упаковала в пакет, который спрятала в кладовке своего дома.
Факт сокрытия беременности и родов был выявлен, в результате чего следственные органы организовали проверку обстоятельств произошедшего.
На данный момент подозреваемая задержана, следователи ходатайствуют перед судом об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
У женщины остались малолетние дети. Сейчас рассматривается вопрос изъятия их из семьи.
Ранее в Москве вынесли приговор женщине, утопившей новорожденную дочь. Сразу после родов она наполнила водой ванну и положила в нее ребенка, что привело к смерти младенца.
Причиной такого поступка стал страх девушки перед осуждением родственниками и тяжелое материальное положение – обвиняемая не имела постоянного источника доходов и не состояла в браке.
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