Астраханские врачи спасли новорожденного, которого чуть не убила мать

10:22
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Жительница Астраханской области пыталась задушить новорожденного, которого родила в душевой комнате больницы. Врачам удалось спасти ребенка. Об этом сообщили в СУСК России по региону.
По информации следствия, о своей беременности 36-летняя женщина никому не сообщила и не становилась на учет у врача-гинеколога. Вечером 23 марта в одной из участковых больниц Икрянинского района области она родила здорового мальчика в душевой комнате.
"Подозреваемая перенесла новорожденного в помещение склада больницы, где обмотала его голову полимерным пакетом, после чего завернула его в одеяло и попыталась вынести из комнаты, чтобы закопать в безлюдном месте", – говорится в сообщении.
Женщину заметили сотрудницы медучреждения и забрали у нее одеяло с ребенком. Они вызвали скорую, специалисты оказали мальчику медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее в городском округе Щелково следователи начали проверку по факту смерти двухмесячного ребенка. По данным правоохранителей, 11 апреля его мать отлучилась в магазин, оставив присматривать за ребенком его отца.
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