СК начал проверку после смерти грудного ребенка в Щелкове

13:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В городском округе Щелково следователи начали проверку по факту смерти двухмесячного ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
По данным правоохранителей, 11 апреля его мать отлучилась в магазин, оставив присматривать за ребенком его отца.
Когда женщина вернулась домой, то обнаружила, что сын не подает признаков жизни. Прибывшая на место скорая помощь диагностировала смерть ребенка.
На данный момент судмедэксперты устанавливают причины смерти мальчика. По итогам проверки будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Урале следователи обвинили мужчину в убийстве своего грудного сына. По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ребенку несколько ударов руками по голове из-за громкого плача. Позднее отца задержали.
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