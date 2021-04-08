Сотрудники СКР навестили в больнице девочку, пострадавшую от истязаний опекуна

17:26
Фото: ГСУ СК России по Москве
Сотрудники Главного следственного управления СК РФ Москвы навестили 10-летнюю девочку в детской городской больнице. Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета.
Ребенка госпитализировали прямо из школы. По данным следователей, девочку систематически избивала опекун ребенка. В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело.
Следователи подарили ребенку несколько новых вещей – детскую литературу, раскраски и развивающий детский набор. Также они убедились, что сейчас девочка чувствует себя хорошо и ее здоровью ничего не угрожает.
Медики заверили гостей из СКР в том, что девочка находится под постоянным наблюдением сотрудников больницы.
Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего в отношении ребенка преступления.
Ранее в Москве суд арестовал женщину, подозреваемую в издевательствах над 10-летней девочкой, которая находится под ее опекой. Множественные гематомы головы и тела у девочки обнаружили учителя. Ее доставили в медицинское учреждение. По словам пострадавшей, травмы она получила от опекуна и ее сожителя.
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