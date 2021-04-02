Соцзащита окажет помощь девочке, которую якобы избил опекун в Москве

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Специалисты соцзащиты позаботятся о несовершеннолетней девочке, которую якобы избивал опекун в Москве. В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.

На данный момент ребенок находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Опеку над девочкой установили в другом государстве. При плановых обследованиях в ее семье фактов неблагополучия ранее не выявлялось. Решение о дальнейшем жизнеустройстве ребенка примут после выписки из больницы. В соцзащите заявили, что будут действовать в интересах ребенка", – говорится в сообщении.

Информация о девочке, которую якобы шлангом избивает опекун за четверки в школе, появилась в Telegram-каналах. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что решение о дальнейшей судьбе десятилетней девочки примут после выписки ребенка из больницы.