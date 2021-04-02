Ярославская взяла на контроль дело девочки, которую якобы избил опекун в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, когда примут решение о дальнейшей судьбе десятилетней девочки из Москвы, которую якобы избивает опекун. По словам Ярославской, это будет сделано после выписки ребенка из больницы, сообщает ТАСС.

"Дело находится на моем личном контроле. Следственный комитет начал проверку. Что будет с ребенком, будет решаться после того, как девочку выпишут из медицинского учреждения", – отметила она.

Информация о школьнице, которую шлангом избивает опекун за четверки в школе, появилась в Telegram-каналах. Уточняется, что девочка попросила помощи у учительницы.

Ранее государственный совет – Хасэ Адыгеи внес в Госдуму законопроект о штрафах для родителей в случае повторного нарушениям ими обязанностей по воспитанию детей.