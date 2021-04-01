В Институте Сербского заявили о росте депрессивных состояний у детей и подростков в России

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В Институте имени Сербского заявили о росте депрессивных состояний у детей и подростков в России в последние годы. Особенно сильно показатель заболеваемости увеличился среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

"Можем подтвердить определенный рост депрессивных состояний в детском и подростковом возрасте в последние годы", – сообщил Москве 24 заместитель генерального директора по научной работе и стратегическому развитию ФГБУ "НМИЦ ПН им. В. П. Сербского" Александр Козлов.

По данным института, за период с 2016 по 2019 год показатель заболеваемости аффективными расстройствами детей в возрасте до 14 лет увеличился на 8,9%. Из 100 тысяч детей этой возрастной группы примерно у пяти человек встречается подобное заболевание.

У подростков в возрасте от 15 до 17 лет этот показатель увеличился гораздо сильнее, на 70,6%.



В 2016 году на каждые 100 тысяч подростков аффективные расстройства были у 25 человек, в 2019 году – уже у 42 человек.



За трехлетний период с 2016 по 2019 год количество детей с аффективными расстройствами в возрасте до 14 лет увеличилось в пяти федеральных округах РФ: в Центральном (на 5%), Северо-Западном (27,6%), Приволжском (43,2%), Сибирском (80,8%). В Уральском округе заболеваемость выросла более чем в 2 раза – на 122,1%. При этом в трех округах показатель снизился: Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном.

Среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет показатель увеличился во всех округах за исключением Северо-Кавказского.

При этом в Институте имени Сербского подчеркнули, что данные цифры не только отражают уровень заболеваемости, но также указывают на работу психиатрических служб.





Александр Козлов заместитель генерального директора по научной работе и стратегическому развитию ФГБУ "НМИЦ ПН им. В. П. Сербского" Мониторинг и статистические показатели отражают не только проблему депрессии, но и реальную деятельность психиатрической службы по оказанию профильной помощи детскому и подростковому населению страны.

В свою очередь, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович согласен с тем, что сейчас чаще стали диагностировать депрессии и биполярные расстройства. По мнению специалиста, в подростковой группе такие показатели могут быть связаны с ужесточением ЕГЭ и боязнью детей перед этим экзаменом.





Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории Есть тенденция возрастания значимости ЕГЭ. Учитель кошмарит родителей, а они кошмарят детей. Такая тенденция есть, и она очень мощная.

"15–17 лет – это возраст пубертата, когда в принципе мощный гормональный фон сносит практически все. А гормоны – это всегда настроение", – отметил Федорович. Кроме того, он обратил внимание, что из-за разных социальных уровней между детьми может возникать социальная дискриминация. "Это все приводит к тому, что рост аффективных состояний в сторону депрессий увеличится", – считает эксперт.

Детский психолог Наталья Наумова предположила, что подобные расстройства у современных детей могут происходить из-за большого потока информации, с которым они не справляются. Кроме того, детям уже недостаточно сказать "все будет хорошо": сегодня они считают это обесцениванием их проблем.





Наталья Наумова детский психолог Если раньше, когда ребенку родители говорили "все будет хорошо", он относился к этому спокойно, то сейчас дети на это очень резко обижаются, потому что они становятся более психологически грамотными, берут информацию в интернете, при этом жизненного опыта пока мало.

Наумова отметила, что дети очень болезненно воспринимают, когда родители их осуждают или высмеивают. "Когда ребенок от родителей получает осуждение вместо поддержки, он замыкается и дальше свои проблемы решает с чужими людьми. А потом проявляются аффективные расстройства, потому что ребенок уже загоняется в эмоциональную воронку", – сообщила психолог.

В ситуациях, когда ребенок делится какой-то информацией, психолог рекомендует не показывать свое резко отрицательное мнение, а спокойно выслушать и поддержать. После чего осторожно задавать ему вопросы, чтобы в процессе обсуждения ребенок сам пришел к выводу, как ему выходить из этой ситуации. Ребенок не должен чувствовать ни осуждения, ни обесценивания своих проблем, подчеркнула Наумова.

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