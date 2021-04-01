В Институте Сербского заявили о росте депрессивных состояний у детей и подростков в России

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В Институте имени Сербского заявили о росте депрессивных состояний у детей и подростков в России в последние годы. Особенно сильно показатель заболеваемости увеличился среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
"Можем подтвердить определенный рост депрессивных состояний в детском и подростковом возрасте в последние годы", – сообщил Москве 24 заместитель генерального директора по научной работе и стратегическому развитию ФГБУ "НМИЦ ПН им. В. П. Сербского" Александр Козлов.
По данным института, за период с 2016 по 2019 год показатель заболеваемости аффективными расстройствами детей в возрасте до 14 лет увеличился на 8,9%. Из 100 тысяч детей этой возрастной группы примерно у пяти человек встречается подобное заболевание.
У подростков в возрасте от 15 до 17 лет этот показатель увеличился гораздо сильнее, на 70,6%.
За трехлетний период с 2016 по 2019 год количество детей с аффективными расстройствами в возрасте до 14 лет увеличилось в пяти федеральных округах РФ: в Центральном (на 5%), Северо-Западном (27,6%), Приволжском (43,2%), Сибирском (80,8%). В Уральском округе заболеваемость выросла более чем в 2 раза – на 122,1%. При этом в трех округах показатель снизился: Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном.
Среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет показатель увеличился во всех округах за исключением Северо-Кавказского.
При этом в Институте имени Сербского подчеркнули, что данные цифры не только отражают уровень заболеваемости, но также указывают на работу психиатрических служб.
В свою очередь, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович согласен с тем, что сейчас чаще стали диагностировать депрессии и биполярные расстройства. По мнению специалиста, в подростковой группе такие показатели могут быть связаны с ужесточением ЕГЭ и боязнью детей перед этим экзаменом.
"15–17 лет – это возраст пубертата, когда в принципе мощный гормональный фон сносит практически все. А гормоны – это всегда настроение", – отметил Федорович. Кроме того, он обратил внимание, что из-за разных социальных уровней между детьми может возникать социальная дискриминация. "Это все приводит к тому, что рост аффективных состояний в сторону депрессий увеличится", – считает эксперт.
Детский психолог Наталья Наумова предположила, что подобные расстройства у современных детей могут происходить из-за большого потока информации, с которым они не справляются. Кроме того, детям уже недостаточно сказать "все будет хорошо": сегодня они считают это обесцениванием их проблем.
Наумова отметила, что дети очень болезненно воспринимают, когда родители их осуждают или высмеивают. "Когда ребенок от родителей получает осуждение вместо поддержки, он замыкается и дальше свои проблемы решает с чужими людьми. А потом проявляются аффективные расстройства, потому что ребенок уже загоняется в эмоциональную воронку", – сообщила психолог.
В ситуациях, когда ребенок делится какой-то информацией, психолог рекомендует не показывать свое резко отрицательное мнение, а спокойно выслушать и поддержать. После чего осторожно задавать ему вопросы, чтобы в процессе обсуждения ребенок сам пришел к выводу, как ему выходить из этой ситуации. Ребенок не должен чувствовать ни осуждения, ни обесценивания своих проблем, подчеркнула Наумова.
Ранее специалисты рассказали, как распознать депрессию. Признаками заболевания могут стать снижение настроения, расстройство мышления и снижение двигательной активности
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