Эксперт рассказала, как распознать у себя депрессию

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Врач-психотерапевт Ольга Демченко объяснила, как распознать у себя депрессию. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, при таких симптомах, как снижение настроения, расстройство мышления, а также снижение двигательной активности, стоит обратить внимание на свое здоровье. Именно эти факторы могут быть признаками депрессии.

Специалист рассказала, что бывают заболевания маскированные, которые скрываются под маской разных соматических заболеваний. Порядка 70% пациентов поликлиник – это пациенты с депрессией, в основе их недугов лежит тревога, уточнила Демченко.



Кроме того, как отметила эксперт, депрессия может быть реактивной. Это реакция организма на очень сильный стресс, например после смерти близкого человека или страшной аварии.

В таком случае болезнь сразу видно. Человек в этом состоянии не может за собой ухаживать, ему лень умываться, мыть голову, одеваться. Он становится неряшлив, либо перестает есть, либо, наоборот, начинает заедать тревогу, тем самым поправляется, добавила эксперт.

Врач отметила, что лишний вес является очень частым признаком хронической депрессии, в ходе которой нарушается сон, потому что нарушаются биохимические процессы, циркадные ритмы мозга.

"А еще один из признаков проявления депрессии – это когда человек не может сделать, казалось бы, простой выбор. Как пример, в магазине не может решить: какой из двух пакетов молока взять", – поделилась Демченко.

Она отметила, что ее многие коллеги считают депрессию молчаливой истерикой. Человек в таком состоянии испытывает чувство одиночества, а его душа кричит, потому что не находит выхода и не знает, что делать дальше.

Ранее психолог объяснила, как преодолеть синдром эмоционального выгорания. По ее словам, врачи, полицейские и спасатели сталкиваются с человеческим горем и работают в экстремальных ситуациях, поэтому сил для сопереживания с годами остается все меньше. Специалист добавила, что профессиональное выгорание – это защитный механизм, который помогает рационально использовать ресурсы организма.