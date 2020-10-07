В Минздраве рассказали, как бороться с депрессией на фоне повторной удаленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный внештатный психолог Минздрава Юрий Зинченко рассказал Москве 24 о способах борьбы с психологическим неблагополучием на фоне удаленной работы осенью.

По словам эксперта, фактором риска психологической нестабильности является не перенос работы домой как таковой, а скорее состояние неопределенности, в котором люди пребывают в период пандемии коронавируса.





Юрий Зинченко декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, главный внештатный психолог Минздрава России, доктор психологических наук, академик РАО, профессор Если же мы до сих пор не готовы к работе и жизни в ситуации неопределенности и необходимости самоорганизоваться, то и любые изменения привычного по-прежнему могут сопровождаться ухудшением нашего эмоционального фона и снижением работоспособности.

По словам Зинченко, борьба с психологическими проблемами сугубо индивидуальна. "Есть задача поддерживать собственный позитивный эмоциональный фон в период максимальной чувствительности организма к внешним факторам риска. И тогда мы можем говорить о том, что у каждого человека могут быть свои личные ресурсы для этого. Они зависят как от индивидуальных, так и от возрастных особенностей личности", – рассказал психолог.

При этом есть несколько общих советов, которым должны следовать не только психологически нестабильные люди, но и все, кто постоянно пребывает в состоянии напряженности.





Юрий Зинченко декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, главный внештатный психолог Минздрава России, доктор психологических наук, академик РАО, профессор Необходимо помнить, что физический тонус организма оказывает непосредственное влияние на наше эмоциональное состояние. Физическая нагрузка, прогулки, свежий воздух – все это способствует повышению настроения. Плюс, когда у нас есть четкий график жизни со сменой физической активности на умственную и потом на отдых, активный и пассивный, наша психика становится более продуктивной и готовой к новым и новым открытиям.

Кроме того, психолог советует, несмотря на нестабильную и неопределенную обстановку вокруг, планировать будущее, мечтать и наполнять жизнь желаниями. "Это всегда самая лучшая профилактика негативных эмоциональных состояний", – пояснил Зинченко.

Еще одно немаловажное правило – внимательность к себе и своим чувствам. "Если мы не будем замечать в себе изменения настроения, пытаться проанализировать, что именно происходит и что нас расстраивает, то мы можем упустить тот момент, когда можно будет самостоятельно или при помощи близкого окружения помочь себе вовремя "встряхнуться" и снова начать испытывать радость и счастье от происходящего", – объясняет психолог.

И наконец положительные эмоции, социальные контакты, общение с близкими и приятными людьми – лучшее лекарство от депрессивного состояния.





Юрий Зинченко декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, главный внештатный психолог Минздрава России, доктор психологических наук, академик РАО, профессор Самоизоляция дала нам понять, что мы не можем без живого общения и живых эмоций, их не заменит ни один гаджет и ни одна цифровая платформа. Именно наши родные и близкие чаще всего являются для нас самым верным и сильным источником психологической поддержки.

"Главное – верить, что хорошего всегда больше, чем плохого. А все, что плохое, мы можем победить, если сплотимся и не позволим ни вирусу, ни ограничениям ослабить наш оптимистичный настрой", – заключил психолог.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и соцзащиты Екатерина Игонина рассказала, что ревизия старых вещей и изменение привычек избавят горожан от осенней хандры.

За последние сутки в России зафиксировали 11 115 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления отсутствовали у 3 019 человек. На Москву пришлось 3 229 случаев.