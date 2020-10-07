В Минздраве рассказали, как бороться с депрессией на фоне повторной удаленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный внештатный психолог Минздрава Юрий Зинченко рассказал Москве 24 о способах борьбы с психологическим неблагополучием на фоне удаленной работы осенью.
По словам эксперта, фактором риска психологической нестабильности является не перенос работы домой как таковой, а скорее состояние неопределенности, в котором люди пребывают в период пандемии коронавируса.
По словам Зинченко, борьба с психологическими проблемами сугубо индивидуальна. "Есть задача поддерживать собственный позитивный эмоциональный фон в период максимальной чувствительности организма к внешним факторам риска. И тогда мы можем говорить о том, что у каждого человека могут быть свои личные ресурсы для этого. Они зависят как от индивидуальных, так и от возрастных особенностей личности", – рассказал психолог.
При этом есть несколько общих советов, которым должны следовать не только психологически нестабильные люди, но и все, кто постоянно пребывает в состоянии напряженности.
Кроме того, психолог советует, несмотря на нестабильную и неопределенную обстановку вокруг, планировать будущее, мечтать и наполнять жизнь желаниями. "Это всегда самая лучшая профилактика негативных эмоциональных состояний", – пояснил Зинченко.
Еще одно немаловажное правило – внимательность к себе и своим чувствам. "Если мы не будем замечать в себе изменения настроения, пытаться проанализировать, что именно происходит и что нас расстраивает, то мы можем упустить тот момент, когда можно будет самостоятельно или при помощи близкого окружения помочь себе вовремя "встряхнуться" и снова начать испытывать радость и счастье от происходящего", – объясняет психолог.
И наконец положительные эмоции, социальные контакты, общение с близкими и приятными людьми – лучшее лекарство от депрессивного состояния.
"Главное – верить, что хорошего всегда больше, чем плохого. А все, что плохое, мы можем победить, если сплотимся и не позволим ни вирусу, ни ограничениям ослабить наш оптимистичный настрой", – заключил психолог.
Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и соцзащиты Екатерина Игонина рассказала, что ревизия старых вещей и изменение привычек избавят горожан от осенней хандры.
За последние сутки в России зафиксировали 11 115 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления отсутствовали у 3 019 человек. На Москву пришлось 3 229 случаев.
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