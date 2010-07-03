Эксперты рассказали, как справиться с психологическими проблемами на удаленке

В столице началась вторая волна удаленки из-за пандемии коронавируса. Пока количество заболевших растет изо дня в день, работодатели вынуждены вновь перевести минимум 30% процентов сотрудников на работу из дома. Сотрудники же воспринимают такое решение властей по-разному. Москва 24 поговорила с психологами и узнала, на что жителям столицы и других регионов стоит обратить внимание. Рассказываем, какие психологические проблемы могут ждать работников на удаленке, а также как с ними справиться.

Второй раз сложнее?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По словам заведующего кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ Владимира Малыгина, переход на удаленную работу осенью не должен вызывать большого стресса у сотрудников компаний. "В этот раз более привычно: мы уже понимаем, что это такое, были уже в этом режиме. К тому же сейчас ограничения вводятся не такие жесткие, как весной", – объяснил специалист в беседе с Москвой 24.





Владимир Малыгин заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ Кроме того, стало более понятно заболевание, как оно протекает. Стали более понятны принципы терапии, для многих людей стала яснее и суть опасности коронавируса, а также и то, как его избежать.

Однако, по его словам, перечисленные факты не отменяют того, что многим может быть непросто. Основная причина – неизвестность. И теперь она касается не столько самой инфекции, сколько пандемии – ее сроков, ее силы.

"Общая напряженность, она остается. И главный вопрос людей заключается в непредсказуемости событий, сколько продлится пандемия, как будет протекать спустя год. Неопределенность больше всего вызывает тревог", – пояснил Малыгин. По его словам, свой отпечаток на осеннюю удаленку будет накладывать и сезонность.

Осложнения на фоне осенней хандры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Сезонность психологических колебаний, надо сказать, что она сдвинулась за последние годы. Депрессивные проявления стали чаще проявляться ближе к декабрю", – отмечает Малыгин.

При этом, по словам врача-психотерапевта высшей категории Александра Федоровича, основной удар последние годы приходится именно на декабрь и январь. Тем не менее это не значит, что осенью никаких угроз эмоциональному состоянию нет.





Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории Осень – пора стрессогенная. Все из отпусков возвращаются, кому-то учиться, кому-то работать, набирают обороты все движения трудовые. Плюс сезонные вирусы – это не очень положительный момент. Поэтому и создается впечатление, что осень – это такая депрессивная пора.

Также на состояние человека влияет уменьшение светового дня, преобладание за окном серых и пасмурных красок, само умирание природы в принципе.

"Эти два аспекта – осенняя депрессивность и переход на удаленку – могут отвратительно наложиться друг на друга", – заявил в беседе с Москвой 24 Федорович. Подогревать эмоциональный дисбаланс, по словам психотерапевта, будет и обстановка дома. "Среднестатистическая московская квартира – это примерно 50 квадратов. И если там постоянно находятся более двух человек, даже с учетом детей, а особенно если семья разнопоколенная, то это тяжелейшим образом влияет на ситуацию и усугубляет стрессогенность среды", – заключил Федорович.

В подтверждение своим словам он отметил, что весной в России уже наблюдался всплеск разводов и агрессии. "Хронический стресс, который мы сейчас проживаем, сулит психоэмоциональными ответными реакциями организма. Соответственно, под угрозой находятся межличностные и семейные отношения", – подтверждает Малыгин.

Как справиться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тем не менее бояться новой удаленки не стоит. Главное – следить за своим эмоциональным состоянием, вовремя принимать меры и работать над собой.

"Лучше всего тут поможет способность переключаться", – заявила в беседе с Москвой 24 психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова. Удаленка – это не тюрьма, ничего страшного в ней нет. Поэтому не стоит отказывать себе в регулярных походах в магазин, в парк на прогулку с соблюдением социальной дистанции или другие места.





Наталья Панфилова психолог-консультант и супервизор Все зависит от личности. Кому-то в период перенапряжения достаточно посмотреть в окно или налить себе чашку кофе. Кому-то лучше выйти из дома и подышать воздухом или сменить на вторую половину дня место работы. Отлично для создания положительных эмоций подойдет спорт.

Кроме того, психологи считают просто необходимым разграничить пространство дома, особенно если семья большая. "У вас должно быть не только место для работы, но и личное пространство, угол, где вас никто не будет трогать. Можно хоть ширмой его отгородить. При этом договариваться о таком пространстве нужно заранее, а не по факту конфликта", – считает Федорович.

Кроме того, психотерапевт считает, что удаленным работникам дома необходимо обеспечить со стороны членов семьи все условия для полноценной и продуктивной работы: зачастую это просто не прерывать его для каких-то домашних обязанностей или из-за нехватки внимания. Работа дома – это такая же работа.

И последним пунктом в организации благоприятной домашней среды психологи считают разделение обязанностей.





Александр Федорович врач-терапевт высшей категории На фоне закрытости всех членов семьи дома возрастает нагрузка на места общего пользования – ванную, туалет, а особенно кухню. Нужно убирать, готовить, мыть посуду и так далее. Чтобы избежать конфликтов, заранее договоритесь о распределении обязанностей. У каждого должен быть свой функционал.

Бояться удаленки не стоит. Этот опыт жители столицы уже проходили. К тому же по сравнению с весенней самоизоляцией вне рабочего времени у граждан остается полная свобода действий: чтобы расслабиться, сменить обстановку вне дома и подготовиться к новому рабочему дню. Главное – пользоваться этой свободой ответственно, в кругу семьи или близких родственников, с соблюдением социальной дистанции и всеми мерами защиты.