Эксперты рассказали, как справиться с психологическими проблемами на удаленке

В столице началась вторая волна удаленки из-за пандемии коронавируса. Пока количество заболевших растет изо дня в день, работодатели вынуждены вновь перевести минимум 30% процентов сотрудников на работу из дома. Сотрудники же воспринимают такое решение властей по-разному. Москва 24 поговорила с психологами и узнала, на что жителям столицы и других регионов стоит обратить внимание. Рассказываем, какие психологические проблемы могут ждать работников на удаленке, а также как с ними справиться.
Второй раз сложнее?
По словам заведующего кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ Владимира Малыгина, переход на удаленную работу осенью не должен вызывать большого стресса у сотрудников компаний. "В этот раз более привычно: мы уже понимаем, что это такое, были уже в этом режиме. К тому же сейчас ограничения вводятся не такие жесткие, как весной", – объяснил специалист в беседе с Москвой 24.
Однако, по его словам, перечисленные факты не отменяют того, что многим может быть непросто. Основная причина – неизвестность. И теперь она касается не столько самой инфекции, сколько пандемии – ее сроков, ее силы.
"Общая напряженность, она остается. И главный вопрос людей заключается в непредсказуемости событий, сколько продлится пандемия, как будет протекать спустя год. Неопределенность больше всего вызывает тревог", – пояснил Малыгин. По его словам, свой отпечаток на осеннюю удаленку будет накладывать и сезонность.
Осложнения на фоне осенней хандры
"Сезонность психологических колебаний, надо сказать, что она сдвинулась за последние годы. Депрессивные проявления стали чаще проявляться ближе к декабрю", – отмечает Малыгин.
При этом, по словам врача-психотерапевта высшей категории Александра Федоровича, основной удар последние годы приходится именно на декабрь и январь. Тем не менее это не значит, что осенью никаких угроз эмоциональному состоянию нет.
Также на состояние человека влияет уменьшение светового дня, преобладание за окном серых и пасмурных красок, само умирание природы в принципе.
"Эти два аспекта – осенняя депрессивность и переход на удаленку – могут отвратительно наложиться друг на друга", – заявил в беседе с Москвой 24 Федорович. Подогревать эмоциональный дисбаланс, по словам психотерапевта, будет и обстановка дома. "Среднестатистическая московская квартира – это примерно 50 квадратов. И если там постоянно находятся более двух человек, даже с учетом детей, а особенно если семья разнопоколенная, то это тяжелейшим образом влияет на ситуацию и усугубляет стрессогенность среды", – заключил Федорович.
В подтверждение своим словам он отметил, что весной в России уже наблюдался всплеск разводов и агрессии. "Хронический стресс, который мы сейчас проживаем, сулит психоэмоциональными ответными реакциями организма. Соответственно, под угрозой находятся межличностные и семейные отношения", – подтверждает Малыгин.
Как справиться
Тем не менее бояться новой удаленки не стоит. Главное – следить за своим эмоциональным состоянием, вовремя принимать меры и работать над собой.
"Лучше всего тут поможет способность переключаться", – заявила в беседе с Москвой 24 психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова. Удаленка – это не тюрьма, ничего страшного в ней нет. Поэтому не стоит отказывать себе в регулярных походах в магазин, в парк на прогулку с соблюдением социальной дистанции или другие места.
Кроме того, психологи считают просто необходимым разграничить пространство дома, особенно если семья большая. "У вас должно быть не только место для работы, но и личное пространство, угол, где вас никто не будет трогать. Можно хоть ширмой его отгородить. При этом договариваться о таком пространстве нужно заранее, а не по факту конфликта", – считает Федорович.
Кроме того, психотерапевт считает, что удаленным работникам дома необходимо обеспечить со стороны членов семьи все условия для полноценной и продуктивной работы: зачастую это просто не прерывать его для каких-то домашних обязанностей или из-за нехватки внимания. Работа дома – это такая же работа.
И последним пунктом в организации благоприятной домашней среды психологи считают разделение обязанностей.
Бояться удаленки не стоит. Этот опыт жители столицы уже проходили. К тому же по сравнению с весенней самоизоляцией вне рабочего времени у граждан остается полная свобода действий: чтобы расслабиться, сменить обстановку вне дома и подготовиться к новому рабочему дню. Главное – пользоваться этой свободой ответственно, в кругу семьи или близких родственников, с соблюдением социальной дистанции и всеми мерами защиты.
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