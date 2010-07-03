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Москва 24

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Общество

07 октября, 10:56

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Эксперты рассказали, как справиться с психологическими проблемами на удаленке

Конфликты и стресс из-за неопределенности: как справиться с проблемами на удаленке
общество медицина

В столице началась вторая волна удаленки из-за пандемии коронавируса. Пока количество заболевших растет изо дня в день, работодатели вынуждены вновь перевести минимум 30% процентов сотрудников на работу из дома. Сотрудники же воспринимают такое решение властей по-разному. Москва 24 поговорила с психологами и узнала, на что жителям столицы и других регионов стоит обратить внимание. Рассказываем, какие психологические проблемы могут ждать работников на удаленке, а также как с ними справиться.

Второй раз сложнее?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По словам заведующего кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ Владимира Малыгина, переход на удаленную работу осенью не должен вызывать большого стресса у сотрудников компаний. "В этот раз более привычно: мы уже понимаем, что это такое, были уже в этом режиме. К тому же сейчас ограничения вводятся не такие жесткие, как весной", – объяснил специалист в беседе с Москвой 24.

Кроме того, стало более понятно заболевание, как оно протекает. Стали более понятны принципы терапии, для многих людей стала яснее и суть опасности коронавируса, а также и то, как его избежать.
Владимир Малыгин
заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ

Однако, по его словам, перечисленные факты не отменяют того, что многим может быть непросто. Основная причина – неизвестность. И теперь она касается не столько самой инфекции, сколько пандемии – ее сроков, ее силы.

"Общая напряженность, она остается. И главный вопрос людей заключается в непредсказуемости событий, сколько продлится пандемия, как будет протекать спустя год. Неопределенность больше всего вызывает тревог", – пояснил Малыгин. По его словам, свой отпечаток на осеннюю удаленку будет накладывать и сезонность.

Осложнения на фоне осенней хандры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Сезонность психологических колебаний, надо сказать, что она сдвинулась за последние годы. Депрессивные проявления стали чаще проявляться ближе к декабрю", – отмечает Малыгин.

При этом, по словам врача-психотерапевта высшей категории Александра Федоровича, основной удар последние годы приходится именно на декабрь и январь. Тем не менее это не значит, что осенью никаких угроз эмоциональному состоянию нет.

Осень – пора стрессогенная. Все из отпусков возвращаются, кому-то учиться, кому-то работать, набирают обороты все движения трудовые. Плюс сезонные вирусы – это не очень положительный момент. Поэтому и создается впечатление, что осень – это такая депрессивная пора.
Александр Федорович
врач-психотерапевт высшей категории

Также на состояние человека влияет уменьшение светового дня, преобладание за окном серых и пасмурных красок, само умирание природы в принципе.

"Эти два аспекта – осенняя депрессивность и переход на удаленку – могут отвратительно наложиться друг на друга", – заявил в беседе с Москвой 24 Федорович. Подогревать эмоциональный дисбаланс, по словам психотерапевта, будет и обстановка дома. "Среднестатистическая московская квартира – это примерно 50 квадратов. И если там постоянно находятся более двух человек, даже с учетом детей, а особенно если семья разнопоколенная, то это тяжелейшим образом влияет на ситуацию и усугубляет стрессогенность среды", – заключил Федорович.

В подтверждение своим словам он отметил, что весной в России уже наблюдался всплеск разводов и агрессии. "Хронический стресс, который мы сейчас проживаем, сулит психоэмоциональными ответными реакциями организма. Соответственно, под угрозой находятся межличностные и семейные отношения", – подтверждает Малыгин.

Как справиться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тем не менее бояться новой удаленки не стоит. Главное – следить за своим эмоциональным состоянием, вовремя принимать меры и работать над собой.

"Лучше всего тут поможет способность переключаться", – заявила в беседе с Москвой 24 психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова. Удаленка – это не тюрьма, ничего страшного в ней нет. Поэтому не стоит отказывать себе в регулярных походах в магазин, в парк на прогулку с соблюдением социальной дистанции или другие места.

Все зависит от личности. Кому-то в период перенапряжения достаточно посмотреть в окно или налить себе чашку кофе. Кому-то лучше выйти из дома и подышать воздухом или сменить на вторую половину дня место работы. Отлично для создания положительных эмоций подойдет спорт.
Наталья Панфилова
психолог-консультант и супервизор

Кроме того, психологи считают просто необходимым разграничить пространство дома, особенно если семья большая. "У вас должно быть не только место для работы, но и личное пространство, угол, где вас никто не будет трогать. Можно хоть ширмой его отгородить. При этом договариваться о таком пространстве нужно заранее, а не по факту конфликта", – считает Федорович.

Кроме того, психотерапевт считает, что удаленным работникам дома необходимо обеспечить со стороны членов семьи все условия для полноценной и продуктивной работы: зачастую это просто не прерывать его для каких-то домашних обязанностей или из-за нехватки внимания. Работа дома – это такая же работа.

И последним пунктом в организации благоприятной домашней среды психологи считают разделение обязанностей.

На фоне закрытости всех членов семьи дома возрастает нагрузка на места общего пользования – ванную, туалет, а особенно кухню. Нужно убирать, готовить, мыть посуду и так далее. Чтобы избежать конфликтов, заранее договоритесь о распределении обязанностей. У каждого должен быть свой функционал.
Александр Федорович
врач-терапевт высшей категории

Бояться удаленки не стоит. Этот опыт жители столицы уже проходили. К тому же по сравнению с весенней самоизоляцией вне рабочего времени у граждан остается полная свобода действий: чтобы расслабиться, сменить обстановку вне дома и подготовиться к новому рабочему дню. Главное – пользоваться этой свободой ответственно, в кругу семьи или близких родственников, с соблюдением социальной дистанции и всеми мерами защиты.

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