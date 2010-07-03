Эксперты оценили идею дать родителям младшеклассников отпуск на время каникул

В Госдуме выступили с предложением официально отправить в отпуск сотрудников, чьи дети учатся в младших классах. Поводом для инициативы послужили двухнедельные каникулы для школьников в Москве с 5 по 18 октября, о которых ранее сообщил Сергей Собянин из-за роста числа заболевших коронавирусом. Разбираемся, получится ли договориться с работодателями.



Каникулы для взрослых

Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с инициативой предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей младшеклассников на период каникул, которые ввели в Москве из-за коронавируса с 5 по 18 октября. Соответствующее обращение уже направлено главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул", – указала Строкова в обращении.





Елена Строкова депутат Госдумы Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период.

Парламентарий подчеркнула, что такая мера будет помощью родителям-одиночкам, которым не с кем оставить своего ребенка. О продлении школьных каникул ранее на своем сайте сообщил Сергей Собянин.

"По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных случаев COVID-19 мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах", – написал мэр.

Кроме того, на это время приостановят работу детские досуговые организации, которые находятся в ведении столичного правительства, а также учреждения дополнительного образования. Дистанционных занятий в период двухнедельных каникул не будет, но при этом учащиеся смогут по желанию изучать новый материал при помощи "Московской электронной школы".

Собянин обратился к родителям с просьбой, чтобы дети провели это время дома или на даче и не посещали места массового скопления народа.

Возвращение школьников с каникул будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пояснил мэр.

Время узнать друг друга поближе

Член президиума координационного совета, исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская в разговоре с Москвой 24 поддержала инициативу оплачиваемого отпуска для родителей младшеклассников в период осенних каникул.

"По большому счету логика говорит о том, что это правильная инициатива, потому что если у детей каникулы, то их нужно с кем-то оставлять, особенно если нет денег на нянь… Люди сейчас претерпевают серьезные проблемы в финансовом плане, и уж точно о нянях многие даже и мечтать не могут", – сказала она.





Лариса Санатовская исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Здесь очень много моментов. Например, что работодателям это может быть неинтересно. Но так складываются обстоятельства, вынужденная ситуация, которая заставляет сегодня государство поберечь своих граждан. Поэтому инициатива хорошая, очень надеюсь, что она будет поддержана.

По мнению Санатовской, инициатива сработает в том случае, если приберет обязательный, а не рекомендательный характер.

Вместе с тем эксперт посоветовала родителям ограничить посещение общественных мест детьми. "Все-таки если мы уходим в каникулярный период с продолжением, то это не от хорошей жизни. И если мы не хотим оставлять детей вместе в классе, какой смысл объединять их где-то на улице, во дворе, учреждениях. Я не вижу в этом смысла", – пояснила она.

Лучше всего составлять план на день для себя и для своего ребенка, в который будут включены совместное творчество, чтение, просмотр образовательных программ и игры, порекомендовала Санатовская.

Работодатели не оценят?

Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева в интервью Москве 24 выразила неуверенность, что работодатели согласятся предоставить родителям младших школьников оплачиваемый отпуск на период осенних каникул.

"У нас в трудовом законодательстве нет оплачиваемых отпусков, кроме ежегодных оплачиваемых. Можно рекомендовать предоставить вне графика, еще как-то, а просто так ввести новый вид оплачиваемого отпуска в связи с тем, что дети на каникулах, тем более для одной Москвы, – это нерационально. На это никто не пойдет", – считает эксперт.

Вместе с тем юрист напомнила, что по трудовому законодательству работодатели обязаны предоставить отпуск без сохранения зарплаты сотрудникам по их инициативе, если они относятся к категориям участников Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов или же родителей трех и более детей в возрасте до 14 лет.





Валентина Яковлева юрист В любом случае отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен по соглашению сторон при наличии уважительных причин. Отсутствие у ребенка учебного периода можно расценивать как уважительную причину, и если работодатель достаточно лоялен, у него отсутствует острая необходимость в наличии данного работника, тогда может быть предоставлен отпуск.

Кроме того, сотрудники имеют право попросить руководство перевести их на удаленную работу, если у ребенка такие длинные каникулы. Но при этом, по словам юриста, работодатель не обязан удовлетворить просьбу, если работник должен находиться на рабочем месте в силу своих должностных обязанностей. Яковлева подчеркнула, что переход на дистанционку – изменение позиций трудового договора, которое допускается по соглашению сторон либо по инициативе работодателя.

