Эксперты оценили идею дать родителям младшеклассников отпуск на время каникул

В Госдуме выступили с предложением официально отправить в отпуск сотрудников, чьи дети учатся в младших классах. Поводом для инициативы послужили двухнедельные каникулы для школьников в Москве с 5 по 18 октября, о которых ранее сообщил Сергей Собянин из-за роста числа заболевших коронавирусом. Разбираемся, получится ли договориться с работодателями.
Каникулы для взрослых
Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с инициативой предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей младшеклассников на период каникул, которые ввели в Москве из-за коронавируса с 5 по 18 октября. Соответствующее обращение уже направлено главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.
"Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул", – указала Строкова в обращении.
Парламентарий подчеркнула, что такая мера будет помощью родителям-одиночкам, которым не с кем оставить своего ребенка. О продлении школьных каникул ранее на своем сайте сообщил Сергей Собянин.
"По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных случаев COVID-19 мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах", – написал мэр.
Кроме того, на это время приостановят работу детские досуговые организации, которые находятся в ведении столичного правительства, а также учреждения дополнительного образования. Дистанционных занятий в период двухнедельных каникул не будет, но при этом учащиеся смогут по желанию изучать новый материал при помощи "Московской электронной школы".
Собянин обратился к родителям с просьбой, чтобы дети провели это время дома или на даче и не посещали места массового скопления народа.
Возвращение школьников с каникул будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пояснил мэр.
Время узнать друг друга поближе
Член президиума координационного совета, исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская в разговоре с Москвой 24 поддержала инициативу оплачиваемого отпуска для родителей младшеклассников в период осенних каникул.
"По большому счету логика говорит о том, что это правильная инициатива, потому что если у детей каникулы, то их нужно с кем-то оставлять, особенно если нет денег на нянь… Люди сейчас претерпевают серьезные проблемы в финансовом плане, и уж точно о нянях многие даже и мечтать не могут", – сказала она.
По мнению Санатовской, инициатива сработает в том случае, если приберет обязательный, а не рекомендательный характер.
Вместе с тем эксперт посоветовала родителям ограничить посещение общественных мест детьми. "Все-таки если мы уходим в каникулярный период с продолжением, то это не от хорошей жизни. И если мы не хотим оставлять детей вместе в классе, какой смысл объединять их где-то на улице, во дворе, учреждениях. Я не вижу в этом смысла", – пояснила она.
Лучше всего составлять план на день для себя и для своего ребенка, в который будут включены совместное творчество, чтение, просмотр образовательных программ и игры, порекомендовала Санатовская.
Работодатели не оценят?
Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева в интервью Москве 24 выразила неуверенность, что работодатели согласятся предоставить родителям младших школьников оплачиваемый отпуск на период осенних каникул.
"У нас в трудовом законодательстве нет оплачиваемых отпусков, кроме ежегодных оплачиваемых. Можно рекомендовать предоставить вне графика, еще как-то, а просто так ввести новый вид оплачиваемого отпуска в связи с тем, что дети на каникулах, тем более для одной Москвы, – это нерационально. На это никто не пойдет", – считает эксперт.
Вместе с тем юрист напомнила, что по трудовому законодательству работодатели обязаны предоставить отпуск без сохранения зарплаты сотрудникам по их инициативе, если они относятся к категориям участников Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов или же родителей трех и более детей в возрасте до 14 лет.
Кроме того, сотрудники имеют право попросить руководство перевести их на удаленную работу, если у ребенка такие длинные каникулы. Но при этом, по словам юриста, работодатель не обязан удовлетворить просьбу, если работник должен находиться на рабочем месте в силу своих должностных обязанностей. Яковлева подчеркнула, что переход на дистанционку – изменение позиций трудового договора, которое допускается по соглашению сторон либо по инициативе работодателя.