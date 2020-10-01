Возвращение школьников с каникул будет зависеть от эпидемической ситуации – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин сообщил, что возвращение столичных школьников к обучению после каникул будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в городе. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".

"Это будет, конечно, зависеть от развития эпидемической ситуации", – ответил мэр на вопрос о возможном продолжении обучения после каникул 19 октября.

Также градоначальник подчеркнул, что в Москве, как и во всем мире, растет количество новых случаев COVID-19.

Ранее Собянин сообщал, что столичные школы уйдут на двухнедельные каникулы для снижения новых случаев коронавируса. Во избежание лишних контактов также приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.

В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за соблюдением температурного режима в школах и детских садах. В игровых для младших, средних и старших групп должен быть обеспечен температурный режим на уровне 21–23 градусов тепла, а в спальнях – 19–20 градусов, заявили специалисты.

Они уточнили, что в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций необходимо поддерживать температуру 19–29 градусов.

