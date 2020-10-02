В Госдуме предложили дать родителям младшеклассников отпуск на время каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением официально отправить в отпуск родителей учеников младших классов на фоне двухнедельных каникул в октябре. Об этом сообщает RT.

Парламентарий подготовила официальное письмо на имя главы министерства труда и социальной защиты Антона Котякова и вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул", – указала депутат в обращении.

По мнению Строковой, данная мера поможет обезопасить детей. Кроме того, она будет особенно уместна для родителей-одиночек, которым не с кем оставить ребенка.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные школы не будут работать в течение двух недель. Осенние каникулы продлятся с 5 по 18 октября, причем пройдут одномоментно по всему городу. Деятельность детских садов продолжится в обычном режиме.

По словам Собянина, возвращение столичных школьников к обучению после каникул будет в значительной степени зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

