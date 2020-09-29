Москва вводит домашний режим для пожилых до 28 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве до 28 октября будут действовать домашний и удаленный режимы. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

"Внести изменение в указ мэра Москвы от 8 июня "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности", дополнив абзац первый пункта 8 указа словами "по 28 октября 2020 года включительно". Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой", – говорится в документе.

По распоряжению мэра города, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.

Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.

Также градоначальник сообщил, что столичные школы уйдут на двухнедельные каникулы (с 5 по 18 октября) для снижения новых случаев коронавируса. Мэр напомнил, что обычно осенние каникулы длятся одну неделю.

Собянин добавил, что также во избежание лишних контактов на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.

Ранее Владимир Путин сообщил, что понимает россиян, которым надоели вводимые из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения. При этом президент подчеркнул, что не все граждане верят, что общество столкнулось с опасным противником. Путин обратил внимание, что инфекционные заболевания, в том числе COVID-19, относятся к опасным противникам.

За последние сутки в РФ подтвердили 8 232 новых случая коронавируса. COVID-19 обнаружили в 83 регионах России. На Москву пришлось 2 300 случаев, на Санкт-Петербург – 251. Всего в России зарегистрировано 1 167 805 случаев COVID-19.

