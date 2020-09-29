Путин с пониманием относится к россиянам, которым надоели меры по борьбе с COVID-19

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Владимир Путин сообщил, что понимает россиян, которым надоели вводимые из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения. Глава государства обращает внимание, что данный вирус – опасный противник, передает ТАСС.

"Конечно, маски, социальная дистанция, самоизоляция, ограничения по местам учебы, работы, безусловно, людям надоели, и я их прекрасно понимаю", – заявил российский лидер в ходе совещания с членами правительства.

При этом Владимир Путин подчеркивает, что не все граждане верят, что общество столкнулось с опасным противником. По словам президента РФ, инфекционные заболевания, в том числе COVID-19, относятся к опасным противникам. Еще глава государства обратил внимание, что передал значительную часть компетенций по введению ограничений на уровень регионов.

За последние сутки в РФ подтвердили 8 232 новых случая коронавируса. COVID-19 обнаружили в 83 регионах России. На Москву пришлось 2 300 случаев, на Санкт-Петербург – 251.