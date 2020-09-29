Детсады продолжают работать по обычному графику

09:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные детские сады будут работать по обычному графику во время осенних каникул. Об этом глава города рассказал на своем персональном сайте.
Собянин принял решение об увеличении продолжительности осенних каникул для школьников. Они продлятся с 5 до 18 октября.
"Детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику", – сообщил глава города.
В то же время на эти две недели будут приостановлены учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации. Это связано с ситуацией с коронавирусом в Москве, чтобы не подвергать детей риску заболевания COVID-19.
Ранее в Минпросвещения сообщили, что в России не планируется массового перевода школьников на дистанционное обучение в ближайшее время. В ведомстве отметили, что ситуация с закрытием образовательных учреждений в регионах находится под пристальным контролем.
Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением температурного режима в столичных детских садах и школах. Это связано с местными климатическими условиями и сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Власти Москвы заявили о продолжении очного обучения в школах и вузах
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