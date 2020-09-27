Перехода на онлайн-обучение не будет при соблюдении правил защиты – Минпросвещения

12:22
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, если все будут соблюдать профилактические и санитарные требования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра просвещения РФ Дмитрия Глушко.
"Мы уверены, что соблюдение профилактических мероприятий, санитарных, гигиенических правил каждым человеком позволят избежать перехода на дистанционное обучение", – отметил Глушко.
При этом он рассказал, что ряд школ были переведены на онлайн-учебу из-за выявленных в классах случаях коронавируса. По его словам, всего на удаленный формат обучения перешли 95 российских школ. Глушко отметил, что в министерстве проводят ежедневный мониторинг ситуации в школах.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за соблюдением температурного режима в школах и детских садах. В игровых для младших, средних и старших групп должен быть обеспечен температурный режим на уровне 21–23 градусов тепла, а в спальнях – 19–20 градусов, заявили специалисты.
Они уточнили, что в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций необходимо поддерживать температуру 19–29 градусов. Несоответствие гигиеническим нормам, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, является поводом безотлагательно принять меры.
В этом году в московские детские сады, школы и колледжи пришли почти 1,6 миллиона учеников, из них в первом классе учатся около 113 тысяч детей, в детских садах – около 435 тысяч. Во всех образовательных учреждениях обеспечено соблюдение мер безопасности. Каждая школа проработала график, чтобы минимизировать контакты детей друг с другом.
В Минпросвещения заявили о единичных случаях COVID-19 в школах
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