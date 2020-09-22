В Москве начали включать отопление в детсадах, школах и больницах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве начали подавать отопление на отдельные социальные объекты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОЭК. Тепло поступает с выходных в детские сады, школы и больницы по их заявкам.

В жилом фонде отопительный сезон начнется после соответствующего решения правительства Москвы. Система теплоснабжения готова к оперативному переходу в зимний режим при похолодании. Подача тепла будет проходить постепенно и займет несколько дней.

Ранее Сергей Собянин пообещал, что отопление в этом году в столице включат раньше, чтобы горожане меньше простужались.

По словам главы города, обычно включать отопление москвичам начинают, когда в течение нескольких дней среднесуточная температура не превышает плюс 8 градусов. Собянин добавил, что, как только начнется ухудшение погоды, наступит серьезное похолодание, тепло начнут включать.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сказал, что в первую очередь подачу тепла организуют в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие организации социальной сферы.