Отопление в этом году в Москве включат раньше – Собянин

18:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Отопление в этом году в столице включат раньше, чтобы горожане меньше простужались. Об этом сообщил Сергей Собянин телеканалу "Россия 24".
"Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре (...). Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями, – это очень важно в этом году", – заявил мэр Москвы.
По словам главы города, обычно включать отопление москвичам начинают, когда в течение нескольких дней среднесуточная температура не превышает плюс 8 градусов. Собянин добавил, что, как только начнется ухудшение погоды, наступит серьезное похолодание, тепло начнут включать.
Ранее власти столицы назвали условие для включения отопления. Заммэра Петр Бирюков сказал, что в первую очередь подачу тепла организуют в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие организации социальной сферы.
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