Власти столицы назвали условие для включения отопления

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Власти столицы считают, что включать отопление в домах москвичей пока рано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он рассказал, что отопительный сезон запустят при среднесуточной температуре воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. По его словам, в первую очередь подачу тепла организуют в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие организации социальной сферы.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на своевременную подготовку объектов ЖКХ и энергетики к зимнему сезону. Во время рабочей встречи с главой государства министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил, что подготовка к отопительному сезону в России идет опережающими темпами.

Сергей Собянин рассказывал, что столичную систему ЖКХ полностью подготовили за два месяца к прохождению осенне-зимнего сезона. Он также отметил, что к зиме готовятся энергетические объекты, магистральные тепловые сети, сети водоканала и газовые.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что к новому отопительному сезону готовы более 73 тысяч городских зданий. Также к осенне-зимнему периоду подготовили 13 ТЭЦ, 47 районных, 41 квартальную тепловую станцию и 99 малых котельных.

В Москве заготовили резервы топлива в виде 378 тысяч тонн угля, 357 тысяч тонн мазута и 25,3 тысячи тонн дизельного топлива. Отмечается, что с их помощью столица сможет автономно обеспечивать теплогенерирующие объекты в течение семи суток.

