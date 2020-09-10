Москва готова к отопительному сезону – Собянин

13:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичную систему ЖКХ полностью подготовили за два месяца к прохождению осенне-зимнего сезона. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра насосно-перекачивающей станции "Бирюлево-Борисовская" ПАО "МОЭК", где недавно завершилась модернизация оборудования.
"Осень наступает, и, как вы видите, достаточно быстро. К сожалению, прогнозы о теплом осеннем периоде не сбываются. На улице уже достаточно прохладно. Это напоминает о том, что скоро зима и нужно быть готовыми к осенне-зимнему отопительному сезону. В этом году из-за пандемии сроки начала работ серьезно были сдвинуты. На сектор жилищно-коммунального хозяйства, на жилые дома, на их ремонт и подготовку мы вышли аж в июле месяце. Таким образом, график сдвинулся на два месяца. И это потребовало создания дополнительных бригад, круглосуточной работы работников ЖКХ, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду. Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода", – сказал мэр Москвы.
Он также отметил, что к зиме готовятся энергетические объекты, магистральные тепловые сети, сети водоканала и газовые.
"Мы находимся на перекачивающей станции современной, которая обслуживает четыре района Москвы. Всего 12 реконструируемых таких подстанций сделано за последние годы. И впереди предстоит еще большая работа", – отметил Собянин.
Управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук рассказал мэру, что работы на станции "Бирюлево-Борисовская" велись в два этапа. Он отметил, что в рамках ее подготовки к зиме была выполнена реконструкция с полной заменой тепло- и электротехнического оборудования.
"Первый этап – прошлый год: замена тепломеханического оборудования. В этом году выполнена полная замена электротехнического оборудования и комплекса АСУ ТП, что позволяет управлять этой насосной станцией дистанционно, то есть без присутствия персонала на объекте. В целом по компании МОЭК все работы по подготовке к зиме завершены в срок. Компания к прохождению отопительного периода готова", – доложил Башук.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2020 году в столице продолжилась реализация программы модернизации городской коммунальной и энергетической инфраструктуры. Станция "Бирюлево-Борисовская" также входила в нее, и в этом году работы на ней были завершены.
Станция обеспечивает теплом свыше 400 тысяч москвичей. В рамках реконструкции на станции установили комплекс технологических защит от резкого повышения давления. Также ее перевели в автоматический режим работы без постоянного присутствия персонала.
Более 73 тысяч городских зданий подготовили к новому отопительному сезону в Москве. Также к осенне-зимнему периоду подготовили 13 ТЭЦ, 47 районных, 41 квартальную тепловую станцию и 99 малых котельных, говорится в сообщении.
Кроме того, к отопительному сезону готовы свыше 16 тысяч километров тепловых, 116 тысяч километров электрических и порядка 7,5 тысячи километров газовых сетей. Также специалисты подготовили 9 тысяч километров канализационных и 13,1 тысячи километров водопроводных сетей.
К отопительному сезону также подготовили свыше 18 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных установок.
Также в Москве заготовили резервы топлива в виде 378 тысяч тонн угля, 357 тысяч тонн мазута и 25,3 тысячи тонн дизельного топлива. С их помощью столица сможет автономно обеспечивать теплогенерирующие объекты в течение семи суток.
В городе также будут функционировать 1 429 аварийных бригад и 1 449 единиц специализированной техники. Они подготовлены для обеспечения бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на сбои.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на своевременную подготовку объектов ЖКХ и энергетики к зимнему сезону. Во время рабочей встречи с главой государства министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил, что подготовка к отопительному сезону в России идет опережающими темпами.
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