Путин выразил надежду на своевременную подготовку объектов ЖКХ к зиме

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на то, что российские объекты энергетики и ЖКХ будут своевременно подготовлены к зимнему сезону. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уважаемые коллеги, надеюсь, что зима нас врасплох не застанет", – сказал глава государства во время рабочей встречи с главой Минэнерго Александром Новаком и министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым.

По словам Якушева, подготовка к предстоящему отопительному сезону в России идет опережающими темпами относительно минувшего года. Специалист объявил, что готовность по котельным, тепловым и водопроводным сетям превышает 90%.

"Один из показателей, по которому на сегодняшний день мы отстаем, – уголь. Сегодня у нас 85% – запасы от плана, в прошлом году на эту дату было 91,5%. Уверен, что и этот показатель мы тоже доведем до необходимых величин", – отметил глава министерства строительства и ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушения, связанные с оказанием жилищно-коммунальных услуг. Согласно инициативе, штрафы для ресурсоснабжающих организаций вырастут в десятки раз.

