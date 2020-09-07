Штрафы за проблемы с оказанием услуг ЖКХ вырастут в десятки раз – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами увеличатся в разы после вступления в сентябре законопроекта Госдумы, сообщает газета "Известия".

Согласно разработанным поправкам, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 до 10 тысяч рублей; при повторном нарушении – от 15 до 30 тысяч рублей. Минстрой поддержал инициативу, но предложил убрать из документа наказания для юрлиц.

"Таким образом, предлагается исключить из КоАП ответственность юрлица, сохранив для должностного лица. При этом предлагаемое законопроектом введение штрафных санкций для должностного лица ресурсоснабжающих организаций как поставщиков ресурсов поддерживается", – говорится в сообщении.

Эксперты отнеслись к законопроекту по-разному. Многие считают, что введение штрафов не спасет ситуацию.

"Нормы проблему не решат. Если подчиненные допускают ошибку, руководитель не может отвечать за их действия. К тому же не все граждане исправно платят за услуги ЖКХ, хотя без этих денег ресурсоснабжающие организации не могут выполнить свою работу", – отметил директор управляющей компании "Возрождение ЖКХ Волгоградской области" Сергей Септаров.

Он добавил, что назначенные штрафы будут включаться в тариф.

Ранее сообщалось, что в сентябре изменятся правила поверки счетчиков. Теперь электронные результаты поверки счетчиков станут в приоритете. Бумажная альтернатива останется, но будет носить скорее информационный характер. В Росстандарте утверждают, что переход в онлайн жизненно необходим всей сфере ЖКХ.