В сентябре изменятся правила проверки счетчиков

Правила проверки счетчиков изменятся с 24 сентября, когда в силу вступят поправки в закон "Об обеспечении единства измерений", передает телеканал Москва 24.

Теперь электронные результаты проверки счетчиков станут в приоритете. Бумажная альтернатива останется, но будет носить скорее информационный характер.

Как считает исполнительный директор НП СРО "Межрегиональная гильдия управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве" Вера Москвина, гражданам не надо опасаться этих изменений.

"Если вы не уверены, что ваши данные в точности сохранятся в реестре, возьмите данные и на бумажном носителе. Вы имеете на это право", – посоветовала она.

В Росстандарте утверждают, что переход в онлайн жизненно необходим всей сфере ЖКХ.

"Уже сегодня стандартизация и метрология должны соответствовать задачам цифрового производства, развития киберфизических систем, промышленного интернета и интернета вещей", – подчеркнули в ведомстве.

Специалисты считают, что отказ от бумажных свидетельств – это в первую очередь шаг в сторону удобства и безопасности. Дело в том, что результаты проверки в любую минуту можно будет посмотреть с компьютера или телефона, что обезопасит от мошенников, навязывающих свои манипуляции со счетчиками.

Данные будут вноситься только официальными специалистами в ведомственную систему "Аршин". Чтобы проверить их, россиянин может зайти в раздел "Сведения о результатах проверки" и ввести заводской номер счетчика. Тогда откроются данные о том, когда проводились работы и когда они пройдут в следующий раз.

Эксперт в сфере ЖКХ Анна Капустина рассказала, что компании, которые будут проводить проверку и вносить данные в электронную систему, сперва зарегистрируются, предъявив аттестаты, аккредитации и все остальные необходимые документы.

В закон "Об обеспечении единства измерений" были внесены правки, согласно которым после проверки приборов счетчика специалисту в течение суток необходимо внести результаты в реестр ФГИС "Аршин".

В Росстандарте полагают, что нововведения позволят снизить риск мошенничества.