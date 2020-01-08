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Москва 24

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Общество

08:21

Росстандарт сообщил, как изменятся правила проверки счетчиков

общество ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Росстандарте рассказали об изменении правил проверки бытовых счетчиков и других средств измерения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Алексея Абрамова.

Отмечается, что запись в реестре Росстандарта будет единственным юридически значимым результатом поверки счетчиков.

Так, в закон "Об обеспечении единства измерений" были внесены правки, согласно которым после проверки приборов специалистом в течение суток ему необходимо внести результаты в реестр ФГИС "Аршин".

Также владельцы счетчиков смогут лично вносить данные о заводском номере прибора и видеть опубликованную информацию об осмотре. Помимо этого можно будет узнавать дату следующей проверки конкретного счетчика.

В Росстандарте полагают, что подобные изменения позволят снизить риск мошенничества.

Ранее сообщалось, что "поверочное рабство" по всем видам услуг могут отменить с 2020 года. Отмечается, что было предложено переложить обязанность следить за корректностью показаний счетчиков на снабжающие организации.

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