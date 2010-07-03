Росстандарт утвердил ГОСТ для ретроавтомобилей и мотоциклов

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Росстандарт разработал и утвердил ГОСТ для раритетных и классических автомобилей и мотоциклов. Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Национальный стандарт РФ ГОСТ "Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" утвержден. Дата введения в действие – 1 марта 2020 года", – объявили в Росстандарте.

Новые нормы касаются тормозных систем, шин и колес, фар, а также пожарной безопасности автомобиля. На основе оценки технического состояния будут принимать решение о допуске к дорожному движению. Анализировать будут мотоциклы, легковые машины и прицепы от 30 лет и старше, а также грузовые машины старше 50 лет.

В ГОСТ также вводится понятие "классические автомобили" – к ним будут относить те машины, которые были выпущены более 30 лет назад и имеют соответствующий паспорт о проведении историко-технической экспертизы и соответствие ГОСТу. Автомобиль признают классическим, если на осмотре он наберет меньше 100 штрафных баллов.

По состоянию на сегодняшний день в РФ не существует системы оценки автомобилей старше 30 лет. Новые правила призваны урегулировать данный вопрос.

Ранее Росстандарт объявил, что примерно 15 процентов дизельного топлива в России оказалось поддельным. Горючее подделывают, продавая потребителям печные и судовые аналоги. Ситуация тем не менее постепенно улучшается.

