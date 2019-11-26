Около 15 процентов дизельного топлива в России оказалось поддельным

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Дизельное топливо в России чаще всего фальсифицируют, продавая вместо него печные и судовые маловязкие аналоги. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

По информации ведомства, ситуация постепенно улучшается. Специалисты привели статистику, согласно которой в 2015 году доля суррогата дизеля составляла более 30 процентов, что указывает почти на двукратное снижение доли подделок. Наткнуться на некачественный бензин еще сложнее – всего 3,5 процента в 2019 году. При этом суррогаты не только опасны для машины, но и для человека.

"У суррогата очень большое содержание серы, из-за чего забивается топливный насос высокого давления, и машина встает. Плюс, когда сера сгорает и попадает в воду, получается опасная серная кислота", – объяснил руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.

В целом доля поддельного топлива фиксируется на уровне 8,8 процента по рынку. Наиболее часто мошенники продают суррогат зимнего дизеля. По информации экспертов, на каждый четвертый литр выпадает поддельное топливо, а связано это якобы с его нехваткой. При этом в Минэнерго заявили, что потребности внутреннего рынка покрываются в полной степени.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook, мировой спрос на нефть достигнет 103,5 миллиона баррелей в сутки, что равняется 7-процентному росту.

