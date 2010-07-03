МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году

Фото: depositphotos/ssuaphoto
По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2019, мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 миллиона б/с – до 103,5 миллиона б/с. Таким образом, рост составит 7%, передает ТАСС.
К 2040 году спрос увеличится до 106,4 миллиона б/с, что практически соответствует прошлогоднему прогнозу агентства.
Ранее Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оценила себестоимость нефти в России как одну из самых дорогих в мире. По ее данным, безубыточность новых проектов по добыче нефти в России на суше начинается при цене Brent выше 40 долларов за баррель, что дороже, чем в странах Ближнего Востока, но дешевле, чем в США и странах СНГ.
Всего диапазон окупаемости в графике варьируется от 10 до 70 долларов за баррель, что ставит российские проекты примерно в середину рейтинга. Дороже обходятся проекты в США, Венесуэле, Казахстане, Азербайджане и ряде стран Африки.
Дешевле всего добыча обходится самой Саудовской Аравии, где она возможна даже при цене нефти марки Brent ниже 10 долларов за баррель. В пределах до 30 долларов за баррель окупаются гринфилды в соседних с ней ближневосточных странах – Кувейте, Ираке, ОАЭ и Иране.
В конце октября директор по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства (МЭА) Кейсуке Садамори рассказал, что мировой нефтяной рынок ожидает переизбыток поставок в следующем году.
Садамори считает, что в 2020 году проблемы на рынке нефти будут связаны с двумя противоположными явлениями: ростом добычи топлива и слишком низким спросом на него.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: