Эксперты назвали добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оценила себестоимость нефти в России как одну из самых дорогих в мире. По информации компании, безубыточность новых проектов по добыче нефти в России на суше начинается при цене Brent выше 40 долларов за баррель, что дороже, чем в странах Ближнего Востока, но дешевле, чем в США и странах СНГ.

Всего диапазон окупаемости в графике варьируется от 10 до 70 долларов за баррель, что ставит российские проекты примерно в середину рейтинга. Дороже обходятся проекты в США, Венесуэле, Казахстане, Азербайджане и ряде стран Африки.

Согласно данным компании, дешевле всего добыча обходится самой Саудовской Аравии, где она возможна даже при цене нефти марки Brent ниже 10 долларов за баррель. В пределах до 30 долларов за баррель окупаются гринфилды в соседних с ней ближневосточных странах – Кувейте, Ираке, ОАЭ и Иране.

В конце октября директор по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства (МЭА) Кейсуке Садамори рассказал, что мировой нефтяной рынок ожидает переизбыток поставок в следующем году.

Садамори считает, что в 2020 году проблемы на рынке нефти будут связаны с двумя противоположными явлениями: ростом добычи топлива и слишком низким спросом на него.

Ранее Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти, от которой госорганы получают более 30 миллионов долларов ежемесячно. В российском оборонном ведомстве считают, что ради таких денег Пентагон всеми силами будет защищать месторождения нефти в Сирии от любых противников.

При этом ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что американская армия собирается усилить свои позиции в районе Дейр-эз-Зора, где находятся нефтяные скважины.