Жителям столицы больше не надо платить за замену электросчетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичам больше не требуется за свой счет покупать электросчетчики, а также платить за их установку. Данный порядок действует с 1 июля, обязанность в многоквартирных домах передана электросетевым компаниям, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Помимо того, горожанам не надо теперь делать поверку приборов. Так, за столичными потребителями сохраняется обязанность следить за сохранностью прибора учета. Еще жильцы должны предоставлять доступ для замены счетчиков, ввода их в эксплуатацию, проверки.
Уточняется, что сроки будут заранее согласовываться с жителями столицы. В том случае если человек два раза не пустит работников электросетевой компании, то плату за электричество начнут рассчитывать в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента.
Добавляется, что с 1 января 2022 года "умные" счетчики начнут устанавливать всем новым потребителям.
Ранее россиян освободили от расходов на установку и обслуживание счетчиков электричества. Все, что требуется от граждан, – следить за сохранностью приборов.
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