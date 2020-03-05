Заплатить за электроэнергию теперь можно с помощью сервиса "Мои платежи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сервисе "Мои платежи" на mos.ru появилась возможность оплачивать счета за электричество, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До сих пор пользователи могли заплатить за электроэнергию только через каталог услуг в категории "Жилье, ЖКУ, двор" или через виджет в личном кабинете. Причем для оплаты они перенаправлялись на сторонний сайт банка, где и завершалась операция.

"Горожане могут воспользоваться не только каталогом услуг, но и сервисом "Мои платежи", чтобы проверить начисления и сразу же оплатить коммунальные услуги, включая счета за электричество, единый платежный документ (ЕПД) и услуги связи МГТС", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

В ведомстве напомнили, что платежный сервис позволяет оплатить один, несколько или все счета за один раз, что очень удобно.

Уточняется, что в сервисе можно не только оплатить счета, но и передать текущие показания электросчетчиков с 15-го по 26-е число каждого месяца. Кнопка передачи показаний счетчиков размещена сразу под строкой выставленного начисления и активируется только в данный период.

Ранее на странице сервиса "Мои платежи" начали отображаться счета абонентов Московской городской телефонной сети (МГТС). За счет этого пользователи могут мгновенно получать информацию о текущих начислениях за услуги и быстро оплачивать счета.

Сервис "Мои платежи" находит неоплаченные счета на основе данных, которые пользователь указал в профиле личного кабинета. Информация об оплате счета за услуги МГТС отображается в списке найденных начислений в свернутом виде. Если развернуть детальную информацию, то можно увидеть ссылку на квитанцию, которую при необходимости можно распечатать.

В центрах госуслуг "Мои документы" подвели итоги 2019 года и назвали самые популярные среди москвичей услуги.

Чаще всего (2,8 миллиона раз) жители столицы обращались к специалистам с просьбой предоставить информацию жилищного учета. В эту категорию входят запросы на получение единого платежного документа, выписку из домовой книги, копии ордера на жилое помещение и ряд других.

В топ-3 наиболее востребованных услуг также вошли обращения по оформлению и выдаче социальной карты (2,5 миллиона запросов), а также по расчету и перерасчету жилищно-коммунальных платежей (2,1 миллиона запросов).