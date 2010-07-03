В центрах "Мои документы" действует более 20 услуг для родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 20 услуг и сервисов действует в центрах "Мои документы" для мам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К примеру, специалисты центров госуслуг могут помочь с документами, когда мама с малышом еще находятся в роддоме. Еще до выписки можно получить свидетельство о рождении, а вместе с ним и полный комплект документов для новорожденного, причем одним пакетом. Это СНИЛС, полис ОМС, регистрация ребенка по месту жительства, справка о рождении, заграничный паспорт с пятилетним сроком действия, а также ИНН. В случае необходимости могут сразу выдать свидетельство об установлении отцовства и сертификат на материнский (семейный) капитал.

Многодетные семьи при рождении третьего и последующих детей также могут одним пакетом получить ряд документов. Выдается сертификат на материнский капитал, удостоверение многодетной семьи Москвы, социальная карта и парковочное разрешение. Также в пакет входит оформление выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости продуктов питания, оформление льгот по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи.

В центрах "Мои документы" можно также оформить выплаты, связанные с беременностью и появлением ребенка. Речь идет о пособии на ребенка и пособии женщинам, вставшим на учет в больницах в срок до 20 недель беременности, о пособии по беременности и родам, пособии детям и беременным женам военнослужащих, единовременном пособии в связи с рождением ребенка молодым семьям и в связи с рождением (усыновлением) ребенка. Также это касается ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячном пособии по уходу за ребенком, ежемесячной компенсации на детей в возрасте до полутора лет.

Для комфорта родителей с детьми в центрах созданы комнаты матери и ребенка с пеленальными столиками. Также организованы безопасные детские уголки, где можно почитать книжки, посмотреть мультфильмы или занять себя раскрасками.

Ранее в сервисе "Мои документы" назвали пять самых популярных среди москвичей социальных услуг. Лидером рейтинга стало изменение данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы подали свыше 29,5 тысячи обращений.

