В Москве запустили сервис для онлайн-оплаты аренды городской недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве запустили систему онлайн-оплаты счетов за аренду городской недвижимости для физлиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, онлайн-платежи помогут москвичам сэкономить время и избежать ошибок, оформляя документы. "Заполнять платежные реквизиты москвичам теперь не нужно, так как они автоматически подгружаются в личном кабинете на портале mos.ru", – отметил заммэра.

Оплатить счета за аренду городской недвижимости онлайн можно с помощью карты москвича, банковских карт, счета мобильного телефона или электронного кошелька. Горожанам достаточно авторизоваться на портале mos.ru и проверить, указан ли в личном кабинете СНИЛС, который использовался при оформлении договора в департаменте городского имущества. После проверки можно перейти в сервис "Мои платежи" и совершить оплату.

"Ежегодно платежи по договорам аренды городских земельных участков, зданий и помещений совершают больше 24 тысяч москвичей", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, "информация об оплате поступает в департамент городского имущества в момент проведения платежа банком".

Сервис "Мои платежи" работает в столице с 2017 года. Он позволяет, например, оплатить услуги ЖКХ, транспортные штрафы, судебные задолженности.

Ранее в сервисе "Мои документы" назвали пять самых популярных среди москвичей социальных услуг. Лидером рейтинга стало изменение данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы подали свыше 29,5 тысячи обращений.