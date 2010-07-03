"Мои документы" назвали 5 самых популярных социальных услуг

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Фото: www.mos.ru
Москвичи более 83 тысяч раз обращались за социальными услугами в офисы "Мои документы" в течение последних трех месяцев, передает портал мэра и правительства Москвы. При этом наиболее востребованными оказались пять соцуслуг.
Лидером рейтинга стала услуга по изменению данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы "Мои документы" подали свыше 29,5 тысячи обращений. Актуализация сведений о себе позволяет столичным властям объективно оценивать ситуацию, в которую попал человек или его семья, и оперативно оказывать помощь.
На втором месте по востребованности среди социальных услуг – подтверждение статуса малоимущей семьи с детьми. Таких запросов поступило более 10,7 тысячи. Для получения поддержки семья с детьми должна подтвердить, что состоит на учете в органах соцзащиты как малоимущая. Горожане, имеющие право на льготы, предоставляют сведения о составе семьи и ее доходах.
Кроме того, более 8,7 тысячи раз в "Мои документы" обращались федеральные льготники за бесплатными санаторно-курортными путевками. Эта услуга попала в топ-3. Среди ее получателей – участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, а также ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники.
Четвертая в рейтинге – услуга "Предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы". За ней в центры госуслуг пришли более 7,6 тысячи горожан. Такие бесплатные путевки дают ветеранам труда, труженикам тыла, а также почетным донорам и неработающим пенсионерам.
В первую пятерку также вошла услуга, связанная с присвоением звания "Ветеран труда". За ней к сотрудникам "Моих документов" с мая по июль обратились более 4,5 тысячи раз.
Ранее сообщалось, что в августе в офисах "Мои документы" организуют бесплатные занятия по повышению компьютерной грамотности. Посетители тажке могут больше узнать о получении госуслуг в электронном виде. Лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на mos.ru, научит корректно передавать показания приборов учета и самим записываться на прием в госучреждения. Занятия проходят с 5 по 9 августа.
Сейчас в столице открыто 130 центров "Мои документы", в которые можно обратиться за более чем 260 услугами. Большая их часть предоставляется независимо от места регистрации. Горожан информируют о готовности документов удобным для них способом, например, по электронной почте или через SMS.
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