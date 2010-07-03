Названы самые популярные у москвичей электронные услуги

Составлен топ-5 самых популярных у москвичей электронных услуг и сервисов, сообщает портал мэра и правительства столицы. С начала года каждая московская семья обращалась за этими услугами четыре–шесть раз в месяц.

В первую пятерку по востребованности у горожан вошли такие сервисы, как проверка электронного дневника школьника, поиск и оплата штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ, а также прием показаний приборов учета воды, поиск такси и запрос данных о посещении образовательных учреждений и питании.

В частности, электронным дневником школьника с начала 2019 года москвичи воспользовались свыше 133 миллионов раз. Это на 40 миллионов раз больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Сервис позволяет контролировать успеваемость учеников и выполнение ими домашнего задания.

Вторым по популярности стал сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ. В этом году москвичи обращались к нему более 38,4 миллиона раз. Благодаря сервису столичные автомобилисты могут проверить и оплатить штрафы за превышение скорости, неправильную парковку и другие нарушения ПДД.

В первую тройку среди электронных услуг также попал онлайн-прием показаний приборов учета воды. Это сервис позволяет передавать показания счетчиков, узнавать сроки их поверки. С января услугой воспользовались более 18,6 миллиона раз.

Четвертое место в топе досталось сервису, благодаря которому родители могут узнать о посещении школы их ребенком и его питании. Сервис позволяет увидеть в режиме реального времени во сколько школьник пришел на уроки, когда ушел домой и что выбрал на обед. К сервису обратились уже более 11,5 миллиона раз.

Замыкает рейтинг сервис поиска такси. С января по июнь поступило более девяти миллионов обращений от компаний и частных лиц. По словам специалистов, чтобы проверить разрешение на работу в такси, следует указать хотя бы один из следующих параметров: государственный регистрационный номер автомобиля, наименование перевозчика, регион выдачи разрешения и регистрационный номер документа.

В настоящее время на портале mos.ru доступно свыше электронных 330 услуг и сервисов. В их числе – сервисы образования и здравоохранения, услуги онлайн-платежей и другие сервисы для бизнеса.

Ранее сообщалось о социальных услугах для семей с детьми, которые в столице можно оформить и получить онлайн. Целый блок таких услуг представлен в разделах "Семья и дети" и "Социальная поддержка" на mos.ru. Так, многодетным родителям на портале доступны услуги по получению компенсационных выплат. Онлайн можно возместить расходы на оплату жилья и услуг ЖКХ, затраты на телефонную связь и детскую одежду. У многодетных семей также есть право оформить через портал парковочное разрешение.