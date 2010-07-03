Какие услуги и сервисы для семей с детьми предоставляют на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице для молодых и многодетных семей предусмотрены различные виды пособий и компенсационных выплат. Соцуслуги можно оформить и получить онлайн, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Целый блок услуг для москвичей с детьми представлен в разделах "Семья и дети" и "Социальная поддержка" на mos.ru. Многодетным родителям на портале доступны услуги по получению компенсационных выплат. В частности, онлайн можно возместить расходы на оплату жилья и услуг ЖКХ, затраты на телефонную связь и детскую одежду. У многодетных семей также есть право оформить через портал парковочное разрешение.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, в течение полугода за онлайн-услугами для многодетных семей обратились свыше 75 тысяч раз. Наиболее востребованной услугой стало "Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни". Именно за ней обратились на портал почти 40 тысяч раз. Далее по популярности следуют парковочное разрешение для многодетных семей (20 тысяч обращений) и ежемесячная компенсация расходов по оплате за жилье и коммунальные услуги (более 10,6 тысячи обращений).

Разделы "Семья и дети" и "Социальная поддержка" на mos.ru организованы в соответствии с разными жизненными ситуациями. Так, в первом разделе есть категории "Брак", "Усыновление и опека" и "Дети", а во втором выделяют категории: "Семьям, детям, беременным", "Многодетным", "Военнослужащим, ветеранам и их семьям". Портал объединяет информацию о социальной поддержке семей, оформлении документов и выплат при рождении ребенка, при заключении брака или оформлении опеки.

Зарегистрированные пользователи могут настроить удобные виджеты в своем личном кабинете, например, "Запись к врачу" и "Ребенок в школе". Первый виджет поможет онлайн записать на прием к врачу любого члена семьи, а второй покажет, когда ребенок пришел в школу и какие оценки он там получил.

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Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит выплаты семьям с ипотекой, родившим третьего ребенка и последующих детей после 1 января 2019 года. Согласно документу, семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит для приобретения жилья, окажут помощь из федерального бюджета в размере 450 тысяч рублей в счет погашения кредита.