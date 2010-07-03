Бесплатные занятия пройдут в офисах "Мои документы" в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мастер-классы и семинары будут проходить с 5 по 9 августа в офисах "Мои документы", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Горожанам помогут повысить компьютерную грамотность и расскажут больше о получении госуслуг в электронном виде.

Лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на mos.ru, научит корректно передавать показания приборов учета и самим записываться на прием в госучреждения.

На мастер-классах "Кедровая тропа" любители природы пересадят ростки сибирского кедра и узнают о правильном уходе за саженцами и полезных свойствах растения. 5 августа занятия организуют в офисе "Мои документы" Тверского района (Настасьинский переулок, дом 7), 7 августа – в центре госуслуг района Бибирево (улица Мелиховская, дом 4а); 9 августа – в центре госуслуг района Восточное Измайлово (Измайловский проспект, дом 93, корпус 1).

Кандидат экономических наук, автор учебных пособий по экономике, финансовому менеджменту и экономическому анализу Юлия Ионова объяснят, как определить рентабельность проекта и каких рисков необходимо избегать. Лекция запланирована во флагманском офисе "Мои документы" ЮЗАО – в ТЦ "Спектр". Необходима регистрация.

6 августа во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО, в ТЦ "Афимолл Сити" пройдет семинар "Как до испытательного срока отобрать продавцов, которые будут эффективны именно в вашей компании". Его проведет эксперт по оценке эффективности сотрудников Алексей Филиппов. Там же 9 августа состоится занятие с бизнес-тренером по управленческим навыкам Зифой Дмитриевой. Для участия нужно зарегистрироваться.

В июле в офисах "Мои документы" запустили выставочный культурно-просветительский проект "Город великих людей". В 20 центрах госуслуг можно будет увидеть документы, письма, телеграммы и фотографии времен Великой Отечественной войны, которые передали горожане в Главное архивное управление. На выставке также есть интерактивные экспонаты о выдающихся москвичах и их вкладе в развитие науки, культуры, техники, спорта.

Сейчас в столице открыто 130 центров "Мои документы", в которые можно обратиться за более чем 260 услугами. Большая их часть предоставляется независимо от места регистрации. Горожан информируют о готовности документов удобным для них способом, например, по электронной почте или через SMS.