В Москве появилась онлайн-карта социальных учреждений

13:10
13:10
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На сайте столичного департамента труда появилась онлайн-карта социальных учреждений, на которой в пяти категориях представлены все городские службы юридической и психологической помощи, центры занятости, службы медиации и комнаты прохлады.
Всего на карте обозначено более 350 адресов с полными данными о графике работы и услугах каждого конкретного учреждения. Перечень организаций со временем будет дополняться.
Чтобы воспользоваться навигатором, нужно выбрать интересующую услугу определенной категории – после этого на карте отобразятся точки с подходящими адресами. Далее следует кликнуть на ближайший удобный адрес и нажать "Подробнее" – откроется доступ ко всей необходимой информации.
В тестовом режиме карту посетили уже около трех тысяч пользователей. Чаще всего горожане интересовались услугами центров занятости (33%) и психологической помощью (30%).
Ранее в сервисе "Мои документы" назвали пять самых популярных среди москвичей социальных услуг. Лидером рейтинга стало изменение данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы подали свыше 29,5 тысячи обращений. Актуализация сведений о себе позволяет столичным властям объективно оценивать ситуацию, в которую попал человек или его семья, и оперативно оказывать помощь. На втором месте – подтверждение статуса малоимущей семьи с детьми, на третьем – запросы федеральных льготников о бесплатных санаторно-курортных путевках.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: