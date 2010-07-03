В Москве появилась онлайн-карта социальных учреждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На сайте столичного департамента труда появилась онлайн-карта социальных учреждений, на которой в пяти категориях представлены все городские службы юридической и психологической помощи, центры занятости, службы медиации и комнаты прохлады.

Всего на карте обозначено более 350 адресов с полными данными о графике работы и услугах каждого конкретного учреждения. Перечень организаций со временем будет дополняться.

Чтобы воспользоваться навигатором, нужно выбрать интересующую услугу определенной категории – после этого на карте отобразятся точки с подходящими адресами. Далее следует кликнуть на ближайший удобный адрес и нажать "Подробнее" – откроется доступ ко всей необходимой информации.

В тестовом режиме карту посетили уже около трех тысяч пользователей. Чаще всего горожане интересовались услугами центров занятости (33%) и психологической помощью (30%).

Ранее в сервисе "Мои документы" назвали пять самых популярных среди москвичей социальных услуг. Лидером рейтинга стало изменение данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы подали свыше 29,5 тысячи обращений. Актуализация сведений о себе позволяет столичным властям объективно оценивать ситуацию, в которую попал человек или его семья, и оперативно оказывать помощь. На втором месте – подтверждение статуса малоимущей семьи с детьми, на третьем – запросы федеральных льготников о бесплатных санаторно-курортных путевках.