Москвичи проголосуют за объекты инфраструктуры на тестировании электронного голосования

12:49
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Жители столицы ответят на вопросы о социальной и транспортной инфраструктуре, детских центрах развития и круглосуточных сервисах Москвы в рамках третьего тестирования системы электронного голосования, которое пройдет 21 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Участвовать в испытаниях смогут горожане старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех экспериментальных избирательных округов. Это округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
Для проверки системы жителям Зеленограда (избирательный округ № 1) предложат выбрать, чего, по их мнению, не хватает в районах. Они смогут проголосовать за отдельную ветку скоростного трамвая с пересадкой на метро, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, велосипедные и роликовые дорожки, многоуровневые парковки, зоопарк и пешеходную зону в старой части города.
В избирательном округе № 10 ответят, каких круглосуточных сервисов не хватает в районах Северный, Лианозово и Бибирево. В числе вариантов – автосервисы, ветеринарные клиники, аптеки, магазины, салоны красоты, химчистки, рестораны, кинотеатры и развлекательные центры.
В избирательном округе № 30 москвичи уточнят, каких центров развития для детей и подростков недостаточно в Центральном и Южном Чертанове. Выбрать можно, в частности, музыкальные школы, секции для занятий хоккеем, фигурным катанием или спортивным ориентированием.
Для участия в тестировании с 12 по 21 августа следует подать заявку на участие в электронных выборах. Горожанам, сделавшим это, повторно регистрироваться не надо.
Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет благодаря процедуре анонимизации. Участие в электронном голосовании добровольное: сделать свой выбор можно и традиционным способом.
Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.
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