Оплачивать домашний телефон на mos.ru стало проще

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На mos.ru упростили способ оплаты онлайн услуги телефонной связи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Теперь счета абонентов Московской городской телефонной сети (МГТС) автоматически отображаются на странице сервиса "Мои платежи". За счет этого пользователи могут мгновенно получать информацию о текущих начислениях за услуги и быстро оплачивать счета.
В департаменте информационных технологий города напомнили, что раньше абоненты могли оплатить домашний телефон на mos.ru только через каталог услуг.
"Теперь пользователям достаточно указать номер городского телефона в профиле своего личного кабинета, чтобы регулярно получать и оплачивать счета в пару кликов", – подчеркнули в ведомстве.
Домашние телефоны есть примерно в 70% столичных квартир.
Сервис "Мои платежи" находит неоплаченные счета на основе данных, которые пользователь указал в профиле личного кабинета. Информация об оплате счета за услуги МГТС отображается в списке найденных начислений в свернутом виде. Если развернуть детальную информацию, то можно увидеть ссылку на квитанцию, которую при необходимости можно распечатать.
Оплатить домашний телефон можно с помощью банковской карты, электронного кошелька или со счета мобильного телефона. Реквизиты карты, номер и данные электронного кошелька можно сохранить, чтобы в следующий раз не вводить их заново.
В центрах госуслуг "Мои документы" подвели итоги 2019 года и назвали самые популярные среди москвичей услуги.
Чаще всего (2,8 миллиона раз) жители столицы обращались к специалистам с просьбой предоставить информацию жилищного учета. В эту категорию входят запросы на получение единого платежного документа, выписку из домовой книги, копии ордера на жилое помещение и ряд других.
В топ-3 наиболее востребованных услуг также вошли обращения по оформлению и выдаче социальной карты (2,5 миллиона запросов), а также по расчету и перерасчету жилищно-коммунальных платежей (2,1 миллиона запросов).
На данный момент центры госуслуг "Мои документы" могут выполнить более 270 запросов жителей столицы по разным направлениям. Значительная часть из них доступна в независимости от расположения учреждения, соблюдается экстерриториальный принцип оказания услуг.
"Это наш город": новая услуга в центрах "Мои документы"
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